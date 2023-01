Rompe el silencio, estaba entre infidelidad y maltrato

La exparticipante de Calle 7, Lissette Jurado rompió el silencio y reveló que se cansó de aguantar maltrato físico y verbal por parte de su exesposo, quien hasta le fue infiel.

Mediante una publicación que hizo en Instagram, a la cual agregó fotos como pruebas de lo que denunciaba, pero poco después borró, La Tacha, sobrenombre con el que se le conocía en el programa de competencia, detalló que desde el 2019 venía pasando por esta situación que la llevó a vivir en un profundo miedo, el cual no la dejaba salir de la oscuridad donde se encontraba.

Aunque expresó que agradece a la vida por las experiencias vividas con su expareja José Guitián, tuvo que tomar decisiones en su vida por su bienestar y el de su hija, por lo que lo denunció y se lo llevaron preso.

“No pensaba vivir el resto de mi vida de esta manera, me vi en un espejo y no me veía como la mujer de antes que aguantaba todo por su matrimonio y sus hijos, ya hoy no se está para eso ni para perder el tiempo”. detalló Jurado.

