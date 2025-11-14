Rosalía no tiene deliciosos, eso no la llena ahorita y está en celibato

La cantante Rosalía habló sin tapujos durante su participación en un programa español, en el que respondió preguntas directas sobre su intimidad y el impacto de su agenda en su vida cotidiana.

Ella dijo que atraviesa un periodo de celibato vinculado al estrés, asegurando que la carga laboral disminuye su libido y le genera efectos psicológicos. Pese a ello, dijo que el impulso creativo y el disfrute por la música siguen siendo el eje de su rutina.

“Cero relaciones sexuales. Yo llevo épocas de celibato cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés: mi libido baja. Trabajar con niveles muy altos de exigencia hace que mi cortisol suba y mi deseo sexual disminuya”, dijo la artista española.

Rosalía explicó que tuvo un sueño que se manifestó de manera física al despertar, algo que describió como poco frecuente en su vida.

Según reveló, este tipo de episodios pueden estar relacionados con cómo el cuerpo y la mente reaccionan frente a etapas de tensión o falta de actividad íntima.