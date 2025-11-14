Show - 14/11/25 - 10:23 AM

Rosalía no tiene deliciosos, eso no la llena ahorita y está en celibato

Ella dijo que atraviesa un periodo de celibato vinculado al estrés, asegurando que la carga laboral disminuye su libido y le genera efectos psicológicos.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante Rosalía habló sin tapujos durante su participación en un programa español, en el que respondió preguntas directas sobre su intimidad y el impacto de su agenda en su vida cotidiana.

Ella dijo que atraviesa un periodo de celibato vinculado al estrés, asegurando que la carga laboral disminuye su libido y le genera efectos psicológicos. Pese a ello, dijo que el impulso creativo y el disfrute por la música siguen siendo el eje de su rutina.

“Cero relaciones sexuales. Yo llevo épocas de celibato cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés: mi libido baja. Trabajar con niveles muy altos de exigencia hace que mi cortisol suba y mi deseo sexual disminuya”, dijo la artista española.

Rosalía explicó que tuvo un sueño que se manifestó de manera física al despertar, algo que describió como poco frecuente en su vida.

Según reveló, este tipo de episodios pueden estar relacionados con cómo el cuerpo y la mente reaccionan frente a etapas de tensión o falta de actividad íntima.

Te puede interesar

Rosalía no tiene deliciosos, eso no la llena ahorita y está en celibato

Rosalía no tiene deliciosos, eso no la llena ahorita y está en celibato

 Noviembre 14, 2025
Le meten un mes más a la condena de Sean "Diddy" Combs

Le meten un mes más a la condena de Sean "Diddy" Combs

 Noviembre 14, 2025
¡Qué mal! Cancelan concierto de Yailín en Puerto Rico por pocas ventas

¡Qué mal! Cancelan concierto de Yailín en Puerto Rico por pocas ventas

 Noviembre 14, 2025
Raphael y Manuel Alejandro despertaron su pasión por escribir

Raphael y Manuel Alejandro despertaron su pasión por escribir

 Noviembre 14, 2025
Rubén Blades gana el Latin Grammy por su álbum Fotografías

Rubén Blades gana el Latin Grammy por su álbum Fotografías

 Noviembre 13, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas