¡Sacan a David, Euana y Urri entran para prender el parking!
Por lo que se ha visto, a algunos no le ha gustado la incorporación de ellos y desde ya se han visto intenciones de formar bandos para sacarlos rápido.
Anoche el Parking de Yen Video estuvo candela, primero con la eliminación de David, sin embargo, todo se encendió con el ingreso de los polémicos Euana y Urri.
David desde el inicio, al parecer, no gustó a los fans y muchos lo catalogaron de ser un "mueble" y no aportar contenido al reality.
Las últimas 24 horas han sido un sube y baja, con la entrada de estas caras, pues se han visto los pies sucios de Euana, roces de Urri y tiraderas por indirectas que se han suscitado.
Por lo que se ha visto, a algunos no le ha gustado la incorporación de ellos y desde ya se han visto intenciones de formar bandos para sacarlos rápido.