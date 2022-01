Se les acabó el amor

El cantante panameño Miguel Melfi confesó que terminó su relación con la ecuatoriana Andreina Bravo, con quien se conoció en el reality turco El Poder del Amor.

Después de haber compartido bellos momentos juntos, tanto en Turquía, Panamá y Ecuador, y conocer a sus familiares, el panameño informó ayer en el programa donde es presentador que culminó su relación sentimental con Bravo.

Publicidad

“No me gusta dar explicaciones acerca de muchas cosas, así que quiero que sea la primera y última vez que hable de este tema. Como muchas personas ya lo sospechaban o ya lo sabían, mi relación con Andreína terminó hace unos días. Nosotros dos sabemos cuáles fueron los motivos: no es por una relación con nadie más, no es porque se me vincule con nadie, simplemente nosotros teníamos algunos problemas ya tiempo atrás”, manifestó Melfi.

LEE TAMBIÉN: Ana Blanco empezará a organizar su boda

En tanto, el domingo había anunciado que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, debido a la toxicidad que hay en las redes, tras su relación con la ecuatoriana.

Ambos fueron los ganadores del reality turco.