Seguidores piden que Franklyn Robinson se quede en Tu Mañana

Aunque hace mucho no sale en televisión, el presentador Franklyn Robinson volvió a llamar la atención de muchos cibernautas por su aparición en el programa Tu Mañana hoy.

"Excelente, no lo dejen de invitar", "Me encantó, le puso sazón al programa", "Máximo mi chombo", "Deben contratarlo, le da un toque diferente", "Prendí la televisión solo por Franklyn", "Genial, espero que te contraten", "No dejen que se vaya, lo hace bien", eran algunos del montón de comentarios que se podían leer.

A pesar que Franklyn ha estado envuelto en varias polémicas por otros temas de su vida personal, a muchos panameños le encanta su forma de presentar, además, aseguran que le da un toque más fresco a este proyecto televisivo.

Como era de esperarse, él se lo tomó como mucha diversión y agradeció a todas las personas que están pendientes de su vida en estos momentos.

Sobre quedarse en Tu Mañana, por ahora no es algo que se maneje, debido a que solo asistió por una invitación y nadie le ha propuesto nada respecto a ese tema.