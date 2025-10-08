Senniaf manda a Marlene y a su pareja a evaluación psicológica

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informa que, tras la difusión del video en el que la excompetidora de Calle 7, Marlene, participa en un reto viral en tiktok junto a su hijo menor de edad, exponiéndolo públicamente a situaciones que podrían vulnerar su integridad y derechos, los padres del niño fueron citados por esta institución.

La entidad indicó que se determinó que los mismos deberán asistir a sesiones de fortalecimiento familiar dispuestas por esta Secretaría, la cual le dará seguimiento a su fiel cumplimiento.

Además, las evaluaciones psicológicas serán remitidas a la Fiscalía de Familia para ampliar las investigaciones correspondientes, debido a la existencia de indicios y material videográfico que evidencian la exposición de un menor de cuatro años con fines económicos potenciales, mediante el uso de redes sociales.

La SENNIAF también ratificó su deber de preservar el vínculo familiar y proteger integralmente a la niñez y la adolescencia, e insta a la ciudadanía a colaborar activamente en esta labor, contribuyendo desde la familia, el respeto, promoción y garantía de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país.