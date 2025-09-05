Show - 05/9/25 - 02:31 PM

Shakira llora en un concierto al cantar tema sobre su exmacho

Al final de la canción, Shakira permaneció inmóvil y al apagarse las luces, se retiró del escenario.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante Shakira no aguantó y rompió en llanto al interpretar uno de sus éxitos musicales durante su presentación en el Estadio Corregidora de Querétaro, en México.

En medio de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en México, la famosa interpretó sus mejores éxitos musicales, algunos de ellos lanzados tras su ruptura con Gerard Piqué.

Al cantar su canción 'Última', un tema musical que hablaría sobre su situación con su expareja Gerard Piqué, con quien estuvo 12 años y tiene dos hijos: Milan y Sasha, Shakira no pudo contener sus lágrimas.

Todo se dió tras el verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama, pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente”, la barranquillera se quebró y apuntó el micrófono hacia el público para que continuaran la canción.

Aunque continuó el coro “Se nos perdió el amor a mitad de camino”, nuevamente se le cortó la voz y permaneció en silencio.

Al final de la canción, Shakira permaneció inmóvil y al apagarse las luces, se retiró del escenario.

