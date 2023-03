Sharon Stone perdió $25 millones tras la quiebra de Silicon Valley

La actriz Sharon Stone cumplió 65 años y por ahí mismo reveló que cuando el banco estadounidense Silicon Valley Bank sufrió un colapso seguido del de Signature Bank, perdió mucho dinero y eso la ha golpeado duro.

La intérprete de Instinto básico, que acumula una fortuna de más de 50 millones de dólares, aseguró que esta cantidad se ha reducido a la mitad después del desplome de las entidades bancarias.

“Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto bancario, pero eso no significa que no pueda ayudar”, confesó el pasado jueves durante una gala de recaudación de fondos de la fundación Women’s Cancer Research, en Beverly Hills (California).

La estrella de Hollywood se derrumbó ante el público, al que instó a apoyar la causa a pesar de las dificultades económicas o técnicas que uno pueda atravesar.

“Sé que tratar de averiguar cómo enviar el dinero es difícil. Yo soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque y eso también es tener valor porque sé lo que está pasando”, afirmó la actriz, que, precisamente, recibió el Premio al Valor durante el evento.

“Este es un momento difícil en el mundo, pero no quiero que ningún político me diga lo que puedo y no puedo hacer, que me diga lo que puedo y no puedo vivir y cuál es el valor de mi vida y cuál no es. Así que levántate. Levántate y di lo que vales, te reto. Eso es lo que es el coraje”, agregó Stone, que puso al público en pie y recibió una gran ovación.

Más allá de la pérdida económica, Stone también habló de sus recientes pérdidas personales. “Mi hermano acaba de morir y eso no significa que no esté aquí. Este no es un momento fácil para ninguno de nosotros”, explicó sobre su hermano pequeño, Patrick Stone, que falleció de un paro cardíaco el pasado mes de febrero a los 57 años.

