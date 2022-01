¿Yemil le dice a Akim que salvó al Tachi? Las redes están prendidas

La supuesta tiradera entre Yemil y El Tachi sigue dando que hablar en redes, esto luego que una cuenta con el nombre de su álbum llamada "Ninus", emitiera un comentario contra el intéprete de "Guetto Serenata", dando a entender que el Yerik Navarro, sin embargo, el artista no lo ha confirmado.

Para ponerlos en contexto de todo este revulú, hace poco El Tachi dijo que no creía en tendencias de YouTube, porque su tema "Movie" era la mejor, a pesar que no aparecía dentro de las tendencias.

"Yo no creo en tendencias de YouTube. ¿Saben por qué?? No he visto ninguna otra canción este 2021, con los números de esta en un día, nacional y nunca salimos en tendencia. Así que quédense con eso!.Y nosotros con la calle ahora mismo la más pegaaaaaaa les guste o no", dijo en su momento.