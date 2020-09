Tommy Torres pide a los puertorriqueños exigirle más a Trump y a Biden

El cantautor puertorriqueño Tommy Torres exhortó este sábado a los puertorriqueños residentes en el estado de Florida (EE.UU.) a votar en las elecciones generales de Estados Unidos el 3 de noviembre y "exigir más de los candidatos".

"Los puertorriqueños en Florida, este año hay que dejarnos sentir. Y exigir a los candidatos un trato más justo para la isla", expresó Torres este sábado en un tuit.

Los puertorriqueños en Florida, este año hay que dejarnos sentir. Y exigir a los candidatos un trato más justo para la isla. For starters, @JoeBiden , will you #AbolishTheJonesAct in Puerto Rico? https://t.co/UgRbHtSY4I