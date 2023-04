Verónica Castro defiende a su hijo Cristian por empelotarse

Cristian Castro ha vuelto a dar de qué hablar, pero esta vez fue invitado a formar parte el concierto que el grupo Miranda! ofreció en su natal Argentina, y aunque muchos se emocionaron por la presencia del mexicano, a otros no les gustó el relajo y le han dicho de todo.

Las imágenes, que salieron a la luz por redes sociales, fueron suficientes para que varios usuarios le lanzaran duras críticas al llamado al famoso, sin embargo, ahora es la madre del artista, Verónica Castro, quien decidió salir a su defensa.

Ella reaccionó ante los ataques que su retoño estaba recibiendo y no sólo se mostró como una madre orgullosa, sino que aprovechó el momento para dedicarle un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, por motivo de su cumpleaños:

“Mi hijo Cristiano (sic), cumpliendo 40 años, cantando y siempre divirtiéndose, sin hacer daño a nadie, sano y humilde. Felicidades amor”, escribió Vero junto a una imagen de la polémica actuación.

Sin embargo, esta no es la única polémica que enfrenta el cantante ya que ha sido señalado por una modelo a quien presuntamente habría ofrecido trabajo a cambio de favores de tipo sexual.

Castro fue acusado públicamente por la modelo Rocío Galera de supuesto acoso, luego de que el famoso le hiciera una propuesta indecorosa para ser la protagonista de su próximo video musical “París es una trampa”.

La argentina mostró fotografías de las conversaciones que tuvo con Cristian y en las que le pedía verse a solas para tener un encuentro íntimo con el pretexto de que la actuación no se viera forzada o sobreactuada: “Me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado”, aparece en las imágenes.

La modelo rechazó las ofertas del artista y además le hizo saber que había roto la imagen que ella tenía de él: “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”.

No es la primera vez que el cantante se ve envuelto en este tipo de situaciones, hace unos años apareció un grupo de Instagram en su contra, que supuestamente estaba conformado por algunas exparejas y fans del cantante a quienes, presuntamente, habría manipulado para tener encuentros sexuales y posteriormente las maltrataba.

