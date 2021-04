Vive feliz y sin tomar en cuenta las opiniones de los demás

La exparticipante de Calle 7, Nikeisha Sánchez dejó algunos puntos claros a sus seguidores.

Y es que, en el popular juego de preguntas de Instagram, la famosa aclaró que sigue siendo amiga de Liza Hernández y Jacky Guzmán, que no inyectó las nalgas, y hasta habló de sus gustos para escoger un hombre.

Al ser preguntado si todavía era amiga de “La Doradita” y Jacky ella respondió rápidamente “por supuesto que sí”. Recordemos que hace unas semanas estuvo de viaje con ambas.

Sobre si es feliz, destacó que sí, y que para ella es una decisión personal.

“Siempre he pensado que la felicidad es momentánea, pero podría decir que fuera de los problemas como todos tenemos, me siento emocionalmente tranquila con mucha paz y muchas horas de felicidad... al final la decisión la tenemos nosotros, si queremos vivir a vida feliz sin que nada importe”, dijo Sánchez.

Por otro lado, mencionó que resta importancia a aquellas personas que hablen mal de ella.

“Existen personas que hablan mal de Dios y eso que es Dios, ahora imagínate yo. Yo le mande un besote para que sean felices porque me importan cero lo que digan, cuidado se le revienta una vena por estar estresándose y cogiendo rabia por la vida y felicidad de los demás”, expresó la famosa.

Al ser preguntada si algún chico había negado tener una relación ella, contestó: “No sé qué les hace pensar eso, primero no es obligatoria publicar tu vida privada; y segundo siempre he sido la que he dejado muy claro que no quería tener una relación formal, y la vez que quise no tuve problemas en publicarlo”.

Añadió: “Recuerdan hay personas que entran a tu vida para experimentar, compartir y hacer cosas, pero no se significa que quieres una relación formal o más allá”, manifestó.

En cuanto al tema de sus gustos, comentó que un rango de 1 al 10, los negros le gustan 15. Además, dejó claro que no tiene novio. “Están insistentes con esta pregunta, Ok responderé, aún no”.