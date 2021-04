¿Y el tatuaje Anuel? Fans quieren saber cómo se borrará a Karol G

Los rumores de ruptura entre Karol G y Anuel llevaban tiempo circulando en las redes sociales y los medios de comunicación, sin embargo, no fue hasta la noche de ayer que el famoso reveló que todo había muerto con Karol G por el momente.

"Karol y yo ahora mismo no estamos juntos. Llevamos como 4 meses, 4 meses y medio... No tenemos mala relación, ni mala comunicación. Estamos bien, por eso nos habrán visto juntos dos o tres veces. Obviamente yo la amo y ella me ama. Tratando de recuperar lo perdido, pero lo normal... Ya definitivamente decidió tomar su rumbo y yo también decidí tomar mi rumbo. Ella tomó su camino y yo tomé el mío", dijo el famoso.

Karol, por su parte, también ha querido dejar un mensaje para Anuel y sus seguidores en sus redes: “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas (...) Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como persona y como artistas fueron una bendición y resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos. Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras, el amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble, y vibrar junto con ustedes fue mágico”.

Pero como a la gente en redes le gusta el bochinche, de una se preguntaron lo que pasaría con ese enorme tatuaje en la espalda de Anuel y olvidaron por completo que hayan terminado la relación.

anuel y karol g terminan,,, inmediatamente mi cabeza;;;; pic.twitter.com/UhTKjsv7bK — (@ivanniaa_f) April 21, 2021

En su día, el puertorriqueño comentó: "El de la espalda es muy doloroso... Es mi cara y la cara de mi mujer. Aún no está terminado y ha pasado casi un año entero. Creo que fue la primera foto que nos tomamos juntos, nadie sabía que estábamos juntos. Le dije que se riera, pero lo decía en serio." Ella creyó que Anuel estaba bromeando y le dijo: "No, ¿estás seguro de esto?, porque estamos empezando." Después, pasaron más de dos años hasta su separación.

La ahora expareja de Karol G apuntó en una entrevista a Univisión: “Si están ahí es porque fue mportante. El día de mañana uno no tiene por qué arrepentirse de algo que quiso mucho." Pero ahora no sabemos si opinará lo mismo. ¿Qué va a hacer con este enorme recuerdo en su espalda?