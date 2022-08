Yemil le tira a Pucho; se retirará si pone a un artista en fama

Tremendo despelote se ha armado entre el cantante Yemil y el conocido Pucho Bustamante, al punto que hasta Kenny Man le estan tirando, esto por comentarios emitidos sobre la música actual en Panamá.

Al parecer todo se suscitó luego que Pucho emitió un comentario en sus redes sociales.

"Si siguen alabando a un supuesto artista por copiar flow de Travis Scott, Pop Smoke y toda la escena R&B, entonces que criterio tienen para criticar lo que hacen el resto de los artistas. El hecho que el populacho no sepa de donde viene el supuesto flow, no quiere decir que puedes frontear a los que sabemos de donde te lo copias. Cando con tanta roncadera que aquí hay secretos, los temas originales están en Spotify y las redes solo se necesita copy al lin y su carrera tiembla, mejor bájale 3", fue lo que dijo Pucho.

Como era de esperarse, inmediatamente Yemil se rayó y decidió hacer un live para responderle inmeadiatamente al punto que dijo que renunciaría a la música.

"Si Yerik Emil está haciendo mal las cosas, lo reto, le exhortó a Pucho que firme a un artista. Yo me retiraré de la música si usted me firma un artista en la música panameña y en menos de cuatro meses lo pega. Cuando salí de la new wave, en cuatro meses después en 2015 me consagré como artista. Si usted sabe mejor que yo, porque copiamos el ritmo", destaca.

Recalca: "Usted me arruinó mi tarde, me puede responder. Le doy 6 meses, si usted da frutos me retiro, si no lo hace no me puede roncar, ustedes tiene más e 30 años en la música y tiene 18 años sin pegar a nadie. Lo último que supe fue un revulú de Kenny Man y no se sabe más, tampoco en lo que está".

Pucho dijo posteriormente que intentó entrar al live de Yemil, pero no pudo. Aclara que no entiende lo dicho por el "Maleante Caro" y pide que no lo involucren en esto.

Kenny Man también lanzó un mensaje que dio mucho que hablar al mostrar una imagen con los premios que ha gando y que le pregurntarán a Pucho por el resto.

Yemil no deja de estar en polémica. Esto es aparte de los problemas legales que aún se mantienen vigentes en su contra.

