Yemil pide perdón a sus exnovias

El artista del género urbano Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido como Yemil, está agradecido por el apoyo que ha tenido su tema “Redondo”, pues muchas han sido las damas que han hecho el tema viral, por lo que aprovechó para pedirles perdón a todas y especialmente a sus exparejas.

Su último trabajo ha logrado llegar muy lejos hasta convertirse en tendencias en distintas plataformas, según “El Maleante Caro”, en Tik Tok, el video sobrepasa los 25 mil.

Por otro lado, pidió perdón; pues por una mujer está en la prisión, les mandó un mensaje a sus exnovias. “Demasiados videos quisiera subirlos a todos, pero son muchos, por una mujer estoy aquí y mira cómo me apoyan tantas mujeres lindas, agradecido, no tengo palabras para pedir perdón, espero que algún día me puedan perdonar”, manifestó Yemil.

Añadió: “Sin duda alguna estoy pasando los peores momentos de mi vida, el machismo es un boomerang; la ignorancia tiene la lengua larga. A todas mis exnovias que no puedo mencionar, las que algún momento les hice daño de cualquier manera, espero algún día me puedan perdonar”, escribió en sus historias, el fin de semana.

En tanto, ayer dejó claro que su “manager” es quien maneja sus redes sociales: “Todas saben que yo manejo la cuenta de ‘mi artista’. Mañana tiene otra visita de abogado donde me manda recados y cartas de lo arrepentido que está”, se lee en el perfil de artista.

Por último, mencionó “#Panamá Hoy me doy cuenta todas las personas que me aman y me admiran, los amo”.

