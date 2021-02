Zaren Loyo, Miss Venezuela, participará en concurso de belleza en Egipto

Zaren Loyo, representante al Miss Top Model Of The World,viajará sumbo a Hurgada, Egipto, este 23 deferbrro para representar a su país en la edición número 27 del certamen, que se celebrará el próximo 05 de marzo, en las instalaciones del Meraki Resort.

Esta joven venezolana es oriunda de Barquisimeto,estado Lara, cuenta con 25 años de edad, es modelo por vocación, posee una amplia trayectoria en certámenes de belleza a nivel nacional, cabe destacar que es estudiante del tercer semestre de Diseño de Moda y Comunicación Social.

Ella competirá en el Top Model Of The World International, un certamen anual patrocinado por World Beauty Organization, que elegirá a la modelo más talentosa entre candidatas de distintos países. En este concurso se califica no solamente su belleza, sino principalmente su estilo, seguridad, pose y trabajo de pasarela.

Zaren Loyo estará participando con al menos 55 mujeres de diversas partes del mundo, además,la modelo asegura tener la mirada puesta en el objetivo que es coronarse como la sucesora de la actual Top Model Of The World, la española Nicole Menayo; y así obtener el tercer título en este certamen de belleza.

"En nuestra organización siempre hemos apostado por la formación integral de cada una de nuestras reinas, creo que es la base fundamental para que ellas obtengan títulos internacionales", así lo expresó Iván Yendiz director de la organización.