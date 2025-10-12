Zion sale del hospital tras sufrir un accidente de tránsito

El cantante urbano Zion fue dado de alta del hospital tras sufrir un accidente de tránsito, informó la casa productora Baby Records en un comunicado de prensa.

Tras cuatro días bajo cuidado médico, el reguetonero seguirá en recuperación desde su hogar después de experimentar un sangrado craneal por el incidente que vivió hace cuatro días mientras conducía un vehículo todoterreno.

“Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por toda las oraciones recibidas”, lee el comunidado .

“Sus oraciones le están llegando y dándole fuerzas para continuar su recuperación.Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y los buenos deseos”, aseguró.

Horas antes, la hermana del cantante, Bridgett Machado, aseguró ante un medio de su país que el intérprete de “Zun Da Da” se encuentra “recuperándose favorablemente”.

“Ha habido muchos avances, está casi listo para ir a casa ya”, destacó. “Su evolución es grandísima. Dentro de todo lo que sucedió, ha sido un gran avance”, agregó Machado.

El manejador de Zion, desmintió unos rumores que han circulado en otros medios de comunicación, asegurando que la persona acompañaba al artista al momento del accidente “está en casa, está recuperándose”.

“Hemos estado al pendiente de ella, de que entró al hospital, y salió del hospital totalmente acompañado. Es falso que la hayamos desahuciado como como se ha dicho por ahí, rumores que, nada que ver”, puntualizó.