1 herido dentro de un bar de El Empalme

La noche en El Empalme, Bocas del Toro, se puso pesada, de esas que el pueblo siente en el pecho antes de que la noticia se riegue.

En un bar cerquita del minisúper, a dos pasos del parque del corregimiento, se armó un hecho violento que dejó a dos personas heridas.

Ub hombre quedó gravemente herido, tirado en el piso, mientras unidades de la Policía Nacional lo subían a la carrera a una patrulla para llevarlo al Hospital de Changuinola. Otro sujeto, que salió huyendo del lugar en medio del correteo, también terminó en el hospital, pero llevado por sus propios familiares.

Hasta ahora nadie sabe si la cosa fue con arma blanca o arma de fuego. Lo único claro es que el susto fue grande y el dolor también. Ese detalle está siendo investigado, pero en la calle ya se cuchichea de todo.

Un vehículo quedó acordonado por las autoridades, y varias personas están detenidas mientras se aclara qué fue lo que realmente pasó en esa noche que El Empalme difícilmente va a olvidar.

La gente solo pide una cosa: respuestas… y un poco de paz.