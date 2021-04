10 mil capturas, más de $1 millón confiscado y 36 toneladas de droga decomisadas

La Fuerza Pública ha logrado más de 10,000 capturas por diversos delitos en unos 3,000 allanamientos que se han registrado en lo que va del año 2021, indicó el ministro de Seguridad Juan Manuel Pino.

Señaló Pino que unas 1,588 aprehensiones están vinculadas al flagelo de la droga (338 por narcotráfico, 1250 por micrográfico).

En este primer trimestre fue confiscado 1 millón 252,848 dólares, 36 toneladas de sustancias ilícitas (cocaína, marihuana), 110 lanchas y 290 vehículos, todo ello relacionado a la ctividad de narcotráfico y delitos conexos, aseguró Pino.

Destacó el ministro de Seguridad, que así como se combate el narcotráfico transnacional en nuestros mares jurisdiccionales, tanto en el pacífico como el atlántico, también se llevan a cabo operativos para detectar a personas que incurren en el delito de venta de droga al menudeo, lo cual es un peligro latente, ya que puede alcanzar directamente a menores de edad, adolescentes y adultos, quienes se ven envueltos en el consumo de las drogas y la farmacodependencia.



Explicó que la actividad conocida como microtráfico (venta al menudeo), es aquella donde el vendedor mantiene sustancias ilícitas menor a un kilogramo y conlleva penas hasta los 60 meses y más; no obstante si se comprueba su participación en el tráfico internacional la pena aumenta hasta los 15 años de prisión.

Subrayó que los casos no acaban en una captura, ya que aparte de sacar al ciudadano infractor de las calles, se convierte en una posible fuente, para llegar hasta los principales distribuidores o cabecillas.

“Actualmente se han intensificado las operaciones de Compra Controlada de Estupefacientes, realizándose 222 operaciones hasta el momento, lográndose sacar de circulación 244 personas dedicadas a estas actividades de muerte y perdición”, acotó Pino.

Afirmó el ministro que la fuerza pública: “No bajará la guardia” en la lucha contra aquellos ciudadanos u organizaciones criminales que sin ningún prejuicio buscan trasegar droga por nuestro territorio y más aún venderla en nuestras calles o barriadas, en perjuicio de la sociedad.

Puntualizó el ministro que día y noche profesionales de los diversos estamentos de seguridad, trabajan en áreas sensitivas, haciendo inteligencia, con el fin de rastrear y detectar toda célula o tentáculos vinculados a dicho flagelo.