Sucesos - 28/2/26 - 09:00 AM

179 aprehendidos y 61 paquetes de droga incautados en las últimas horas

Según las autoridades, se decomisaron cinco armas de fuego, 98 municiones, 61 paquetes de droga y se recuperaron dos vehículos.

 

Por: Redacción/Sucesos -

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional aprehendió a 179 personas.

De ellas, 131 fueron por oficio, 27 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y cinco por microtráfico.

De acuerdo con la entidad, se realizaron 57 diligencias de allanamiento, se decomisaron cinco armas de fuego, 98 municiones, 61 paquetes de droga y se recuperaron dos vehículos.

LEE TAMBIÉN: Cazado a balazos: menor murió tras ser perseguido por una banda en Veracruz

Y en materia de tránsito, se colocaron 894 boletas, de las cuales destacan: 103 por exceso de velocidad, 49 por luces no adecuadas, 18 por licencias vencidas, ocho por embriaguez comprobada y 10 por uso de celular mientras se conducía.

Además, se remolcaron 61 vehículos mediante grúas por diversas causas.

 Febrero 28, 2026
 Febrero 27, 2026
 Febrero 27, 2026
 Febrero 27, 2026
 Febrero 27, 2026

