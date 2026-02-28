179 aprehendidos y 61 paquetes de droga incautados en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional aprehendió a 179 personas.

De ellas, 131 fueron por oficio, 27 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y cinco por microtráfico.

De acuerdo con la entidad, se realizaron 57 diligencias de allanamiento, se decomisaron cinco armas de fuego, 98 municiones, 61 paquetes de droga y se recuperaron dos vehículos.

Y en materia de tránsito, se colocaron 894 boletas, de las cuales destacan: 103 por exceso de velocidad, 49 por luces no adecuadas, 18 por licencias vencidas, ocho por embriaguez comprobada y 10 por uso de celular mientras se conducía.

Además, se remolcaron 61 vehículos mediante grúas por diversas causas.