Sucesos - 27/2/26 - 05:18 PM

Cazado a balazos: menor murió tras ser perseguido por una banda en Veracruz

Residentes del lugar aseguran que no vieron nada; solo escucharon las detonaciones de arma de fuego y los pasos de personas corriendo entre las veredas del barrio.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- "Williams", un menor de tan solo 17 años, fue asesinado a eso de las 10:00 p.m. del jueves en la calle 11 de Octubre, también conocida como "La Loma de Quipo", ubicada en Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Residentes del lugar aseguran que no vieron nada; solo escucharon las detonaciones de arma de fuego y los pasos de personas corriendo entre las veredas del barrio. Al parecer, el menor no residía en el lugar y, cuando miembros de grupos delincuenciales que operan en el sector lo vieron rondando, empezaron a corretearlo mientras le disparaban.

Cuando el tiroteo acabó, un camino de casquillos de bala llevó a los curiosos hasta donde estaba el cadáver del menor, tendido en una de las veredas del lugar, a un lado de un carro que se presume intentó utilizar como escudo para tratar de protegerse de las balas, pero todo fue en vano, ya varios proyectiles lo habían impactado.

 

 

 

