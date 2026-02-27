Impacto letal en Cinta Costera N.° 3: víctima murió en el acto

Panamá- Una persona perdió la vida la tarde de este viernes en el área de la Cinta Costera N.° 3, cerca de la sede de la Presidencia de la República, en dirección al puente de las Américas.

El informe preliminar detalla que la persona intentaba cruzar la vía próximo a la rotonda que se ubica en el lugar, cuando fue atropellada por un sedán de color blanco.

El impacto fue tan fuerte que la persona falleció de forma instantánea y su cadáver quedó en la orilla de la vía.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME-911) se presentaron en la escena, pero no pudieron hacer nada por la víctima.

Le correspondió al personal de Accidentología colaborar con el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) en la diligencia de levantamiento del cadáver.

Se investiga para determinar quién tuvo la culpa, si el peatón o el conductor del sedán.