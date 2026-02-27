"Te voy a quemar viva": la macabra amenaza de un hombre que terminó detenido

Panamá- Un hombre, de 41 años, permanecerá recluido en la cárcel de Veraguas, luego de que un juez le imputó cargos por violencia doméstica, al haber golpeado a su pareja, de 28 años, y amenazado con quemarla viva dentro de su casa junto con sus tres hijos.

El expediente de esta causa revela que las agresiones documentadas ocurrieron el pasado 20 y 25 de febrero en la residencia donde la pareja habita, ubicada en una barriada en el área sur del distrito de Santiago.

La investigación preliminar de la causa señala que la noche del pasado 20 de febrero, el hombre llegó a su casa y golpeó con fuerza a su pareja en el brazo izquierdo, los pechos y la espalda. Además, en medio de un iracundo ataque, dañó un abanico, una cómoda y la ropa de trabajo de su mujer. Tras el hecho, la afectada interpuso la denuncia ante la Sección de Atención Primaria y luego el caso pasó a manos de la Fiscalía de Familia y Asuntos del Menor de Veraguas. En medio de la investigación, la dama fue evaluada por Medicatura Forense, mediante lo cual se le determinó una incapacidad de siete días debido a las lesiones sufridas en su anatomía.

Cinco días después de este incidente, y estando bajo los efectos del alcohol, el hombre llegó a la vivienda al filo de la medianoche, pateó la puerta de entrada y destrozó varios objetos dentro de la vivienda. Acto seguido, insultó a su pareja y la amenazó con incendiar la casa con ella y los tres hijos que tienen en común, dentro.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el Tribunal de Garantías le declaró legal la aprehensión del sujeto, dio por presentada la formulación de la imputación, y estableció que la detención provisional era la medida cautelar más cónsona con los hechos investigados para proteger a las víctimas.