27/2/26

Angustia en La Pintada: Conductor atrapado por horas en camión volcado

Por: Redacción Web -

Panamá- Horas de angustia vivió ayer el conductor de un camión luego de que se accidentara en el sector de El Pedregoso, distrito de La Pintada.

El reporte de este accidente de tránsito detalla que el conductor perdió el control del volante, chocó contra un poste del tendido eléctrico y posteriormente el vehículo se volcó en una hondonada a un costado de la vía.

Producto del aparatoso suceso, el hombre quedó atrapado por varias horas dentro de la cabina del camión, pese a que residentes del lugar intentaron auxiliarlo.

Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a la escena para liberar al conductor, pero las labores de rescate se extendieron hasta bien entrada la noche.

Personal de la Junta Comunal de La Pintada también acudió y facilitó equipo para cortar las ramas, ya que el camión quedó volcado entre varios árboles.

Tras varias maniobras con equipo especializado, el ciudadano fue liberado, consciente y en condición estable, y trasladado al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé para recibir atención médica.

