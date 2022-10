Abuelo de Aderlyn: Le pido al pueblo panameño que nos ayude

La Policía Nacional duplicó la recompensa por información que ayude a encontrar a la niña Aderlyn Llerena Saldaña, de 9 años, desaparecida el pasado 13 de septiembre.

Al cumplirse este jueves un mes de su desaparición, la Policía publicó un nuevo cartel en el que elevó de 5.000 a 10.000 dólares la recompensa "por información que nos conduzca al paradero de la niña".

La niña desapareció en el trayecto de un camino de 15 minutos desde su casa en Emberá Purú a la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, en San Miguelito.

Se habilitó los números de teléfono 104, 507-33 12 y 512-2511 para quienes tengan alguna información del paradero de la menor.

"Yo le pido al pueblo panameño que nos ayude. Las personas que vea a la niña que nos llamen y hablaríamos con ellos y con las autoridades para irla a buscar", indicó el abuelo de la menor.

Sus familiares han mantenido la búsqueda diaria de Aderlyn, pero los esfuerzos han sido en vano.



El abuelo de la niña también pidió al Gobierno y las autoridades de la Policia Nacional que hagan su trabajo y los ayuden a encontrar a la menor de 9 años.

"No hemos escuchado respuesta de las autoridades. El domingo llegaron dos miembros de la Policía aqui a preguntarme si nosotros sabíamos. Yo no soy policía. Ojalá... porque me dedicaría a buscar la niña", dijo.

De igual forma, solicitó al Ministerio Público dar información sobre el avance del caso y las investigaciones que desarrollan.

La búsqueda de la niña ha involucrado a varios organismos de seguridad del país, y ha incluido un operativo de búsqueda con buzos en un lago situado en la aledaña zona de La Chorrera, tras informaciones de que en el lugar se encontraba un cuerpo, que no fue hallado.

El caso levanta sospechas porque no se ha pedido de rescate y no hay rastros certeros de la ubicación de la niña, de la cual se han interesado hasta videntes extranjeros.

Las unidades de investigación han realizado varias diligencias por los lugares cercanos al corredor Norte, área por donde reside la menor, pero no han encontrado nada.

Pocos días después de la desaparición se lanzó un alerta en la frontera con Costa Rica y se establecieron una decena de puestos de control para verificar el movimiento de personas que se trasladaban al vecino país.

Un oficial del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) dijo que se había contactado a las autoridades de seguridad costarricenses para informarles sobre esta desaparición.

"Realmente es un caso que nos llama mucho la atención porque no hay (pedido de) rescate, no hay nada, hay un silencio total. Entonces eso abre otras expectativas más. Pero le aseguro que estamos haciendo todos los esfuerzos", dijo semanas atrás el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino.

