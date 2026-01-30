Bomberos de cuatro estaciones combaten gran incendio forestal en Lajas, Chame

Panamá- Personal de diversas estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) intenta controlar un incendio de masa vegetal en el área de Lajas, corregimiento de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

En esta tarea participan equipos de extinción de las estaciones de San Carlos, Chame y Coronado. Personal de la estación de Capira se mantiene realizando tareas de extinción ante la proximidad del fuego a una plaza comercial.

Según un informe preliminar de los bomberos, se trabaja de manera coordinada y continua para lograr la extinción del incendio, cuyo origen aún no se ha determinado.

Sumado a este IMAVE, se atiende otro evento similar en el área de Playa Caracol, distrito de Chame, donde las unidades continúan realizando labores de control y vigilancia para evitar la propagación del fuego.

Ante la magnitud de ambos IMAVE, el Cuerpo de Bomberos ha solicitado la colaboración de personal entrenado en extinción de incendios forestales al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).



