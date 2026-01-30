Restos hallados en Changuinola: ¿serán del canadiense desaparecido desde 2025?

Sucesos - 30/1/26 - 05:06 PM

Panamá- Los restos óseos encontrados el pasado lunes, debajo del puente sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro, podrían ser del canadiense Ghussan Iqbal, quien desaparecido misteriosamente el 21 de mayo de 2025 en El Empalme, junto a sus dos hijos de 7 meses y dos años.

De igual forma, ella denuncia que la investigación del caso presenta contradicciones en cuanto a la cronología de cómo desapareció Ghussan, de 31 años, junto con su hijo Salahuddin Musa Bint Ghussan, de 7 meses, y su hija Nousaybah Bint Ghussan, de 2 años.

Detalló que en octubre del año pasado el abogado de la familia recibió el informe forense de las muestras tomadas en la residencia de su cuñado en El Empalme, y este reveló que se encontraron rastros de sangre en varios lugares del inmueble.

Con los ojos llenos de lágrimas a punto de caer, indicó que, pese a las muestras de ADN tomadas, han pasado tres meses y medio, pero aún no reciben respuestas, pese a una serie de cartas que han enviado a funcionarios públicos y al Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, solicitando urgencia en el trámite.

"Aún no hemos recibido ninguna respuesta sobre si hubo una escena violenta en su casa antes de su desaparición", dijo.

Indicó que el ADN extraído de los restos óseos encontrados el lunes está siendo comparado con el de su esposo, mientras tanto su familia contiene la respiración pensando que estos correspondan a él.

Los restos de Musa fueron recuperados 10 días después de la desaparición, por lo que ahora la familia se pregunta qué fue lo que realmente pasó y dónde está la pequeña Nousaybah.

