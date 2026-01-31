Detención legal para 'Bubu' por tiroteo que deja dos heridos en Colón

Un hombre de 25 años de edad conocido como “Bubu” fue llevado a una audiencia de Juzgado de garantías de la provincia de Colón, donde se le decretó medida cautelar de detención provisional, por el delito de tentativa de homicidio por disparos contra dos personas en el corregimiento de Cativá, ocurrida el 17 de diciembre del año pasado.

A esta persona presuntamente se le vincula a un hecho cuando se trasladaba en un transporte selectivo a la urbanización Martín Luther King, y con arma de fuego realizó varias detonaciones contra dos personas que se encontraban en la vía principal.

Para esa fecha, en esta comunidad, dos personas quedaron heridas por arma de fuego, uno de 28 años de edad, que recibió una herida en el pecho y el otro de 45 años de edad, con un impacto en el costado derecho.

En ese momento, fue necesario llevarlos al sistema de urgencias de la Caja de Seguro Social para ser atendidos.

Las investigaciones continuaron donde finalmente fue aprehendido el pasado 28 de enero, en Cativá al ser requerido por el delito contra la vida e integridad personal.

Este caso es atendido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

Durante el desarrollo de la audiencia, previamente la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicitó también al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y formulación de imputación contra este ciudadano, peticiones que fueron admitidas.