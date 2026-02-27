Muere mujer en naufragio y buscan a niña

Una mujer de aproximadamente 35 años perdió la vida tras un naufragio ocurrido ayer en la comunidad de Guázaro, mientras que otras cuatro personas lograron sobrevivir al incidente marítimo.

De acuerdo con el informe preliminar, la embarcación accidentada había partido desde Calovébora, en la zona costera al norte del distrito de Santa Fe, cuando fue impactada por una ola de considerable tamaño que provocó su vuelco.

La mujer de 35 años no logró salir con vida, pese a los esfuerzos de quienes la acompañaban.

Los sobrevivientes consiguieron regresar a la comunidad de Calovébora junto con el cuerpo de la víctima, donde dieron aviso inmediato a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.



Niña desaparecida

En tanto, en el distrito de Ñurúm continúa la búsqueda de la niña de 11 años reportada como desaparecida en la comunidad de Piragua. Equipos de rescate y unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en coordinación con otras entidades de seguridad, mantienen operativos en el área con la esperanza de dar con su paradero.

Yackzabeth Jiménez, directora regional del Sinaproc en Veraguas, informó que con estos casos ya suman seis personas fallecidas por inmersión en lo que va del año 2026 en la provincia. La funcionaria reiteró el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas costeras y ríos, ante las condiciones cambiantes del clima y el oleaje.

Las autoridades marítimas y el Ministerio Público adelantan las investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias del naufragio, mientras que los estamentos de seguridad continúan con los operativos de búsqueda y rescate.