Recuperan 17 sacos de droga a la deriva cerca de Punta Burica

El cargamento, compuesto por 17 sacos de droga que se encontraban flotando a la deriva en el mar, fue recuperado por los aeronavales.

 

Panamá- Un total de 467 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados al sur de Punta Burica por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

El cargamento, compuesto por 17 sacos de droga que se encontraban flotando a la deriva en el mar, fue recuperado por los aeronavales durante labores de patrullaje que forman parte de las acciones de vigilancia y control del tráfico marítimo ilícito.

Una vez recuperados, los sacos fueron trasladados hasta la estación aeronaval de Quebrada de Piedra, ubicada en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, donde el personal de la Fiscalía de Drogas los contabilizó, arrojando la suma de 467 paquetes.

El SENAN confirmó que, con esta incautación, la institución ha decomisado 18.4 toneladas en lo que va del presente año, como resultado de 17 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

 

 

