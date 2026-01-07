Sucesos - 07/1/26 - 12:15 PM

Adolescente enfrenta detención provisional por intento de robo en Colón

El hecho se dio el 5 de enero de este nuevo año, cuando varios sujetos, incluido el menor de edad, ingresaron a un minisúper y, con pistola en mano, pretendían robar el comercio.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Detención provisional fue la medida cautelar impuesta a un adolescente de 16 años de edad que se vio involucrado en un robo a mano armada en la comunidad Las Perlas de Pilón, en las afueras de la ciudad de Colón.

El hecho se dio el 5 de enero de este nuevo año, cuando varios sujetos, incluido el menor de edad, ingresaron a un minisúper y, con pistola en mano, pretendían robar el comercio. Pero de repente apareció el seguridad privado, quien hizo disparos, por lo que los ladrones salieron huyendo del área. No obstante, el menor no tuvo tiempo de reaccionar y quedó en la escena tirado.

El menor de edad fue llevado a audiencia, donde el Ministerio Público solicitó la legalización de la aprehensión, petición que fue admitida por el Juzgado Penal de Adolescentes de Colón. En esta misma audiencia, se le formuló imputación por el delito de robo agravado, a solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala.


 

