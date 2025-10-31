Adolescente herido en balacera entre pandillas en las calles de Colón

Panamá- Con un rozón en la cabeza resultó un adolescente de 16 años la noche del jueves en la ciudad de Colón, producto de una balacera en las calles de la urbe de la ciudad atlántica.

El hecho violento se desarrolló en la calle 10, entre las avenidas Meléndez y Santa Isabel, producto de un intercambio de disparos entre pandilleros rivales.

El menor fue trasladado hacia el cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero para que recibiera atención médica.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional luego del incidente e iniciaron una investigación preliminar.

Las balaceras entre bandas rivales y atentados en Colón han dejado personas heridas y, en los casos más graves, decesos por la violencia.

En lo que va de año, más de 90 personas han perdido la vida por la situación de violencia que se vive en esta parte de la costa atlántica.



