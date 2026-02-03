Adolescente muere tras ataque a mano armada en Veracruz

Panamá- El Hospital Santo Tomás volvió a ser el escenario de otra muerte por violencia, esta vez la víctima fue un menor de 17 años, procedente del corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján (Panamá Oeste).

Según la información preliminar, el menor y un joven de 22 años recibieron atención primaria en el Hospital Hogar de la Esperanza, ubicado en Veracruz, luego de ser balados.

Se informó que, a eso de las 2:30 a.m. de ayer, ambas víctimas caminaban por la vía principal del sector conocido como 'Conchavic', cuando, de pronto, aparecieron frente a ellos varios sujetos con arma de fuego en mano, quienes les dispararon en reiteradas ocasiones.

El menor de 17 años, identificado como Dylan Becerra, fue alcanzado por las balas en el lado derecho del pecho, mientras que el otro joven corrió con mejor suerte y una de las balas le dio en el muslo derecho.

Mientras los sicarios escapaban, las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas al hospital de Veracruz, pero debido a la gravedad de la herida que Dylan tenía en el pecho, él fue transferido en ambulancia hasta el Hospital Santo Tomás, donde a eso de las 6:30 a.m. falleció, pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los pistoleros, lo cual forma parte de la investigación que adelanta la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Panamá Oeste.



