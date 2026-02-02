Sucesos - 02/2/26 - 07:21 PM

Panamá frena mega envío de 811 paquetes de droga rumbo a India

 

Por: Redacción / Crítica -

Un nuevo golpe al narcotráfico se registró este lunes en Panamá, cuando el Ministerio Público (MP) anunció la incautación de 811 paquetes de droga en una terminal portuaria del Pacífico. La carga tenía como destino final India, según las autoridades.

El alijo fue descubierto por agentes de la Policía Nacional (PN) y personal de la fiscalía antidrogas dentro de un contenedor. 

Cada paquete pesaba al menos un kilo y, aunque la información oficial no detalla el tipo exacto, la cocaína es la sustancia ilícita más decomisada en el país.

Esta operación se suma a otras recientes, como el decomiso de 3.029 paquetes de droga en el Caribe panameño el pasado domingo y el hallazgo de 5.356 paquetes de droga en una embarcación en Las Perlas el 17 de enero. 

Según estadísticas del MP, Panamá incautó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos durante 2025.


 

 Febrero 02, 2026
 Febrero 02, 2026
 Febrero 02, 2026
 Febrero 02, 2026
 Febrero 02, 2026

