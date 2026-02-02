Sucesos - 02/2/26 - 07:26 PM

Más de 10 toneladas de droga fuera de las calles

Entre los decomisos, se contabilizan 1,924 toneladas de cocaína, 5,856 toneladas de marihuana y 3,607 toneladas de sustancias por determinar

 

Por: Redacción / Critica -

En apenas el primer mes del año, la Aeronaval ha dado un golpe fuerte al narcotráfico, incautando más de 10 toneladas de droga en distintas operaciones a nivel nacional. 

Solo en enero, los decomisos sumaron 10,275 toneladas, que junto al apoyo de la Policía Nacional y el Senafront, totalizan 11,387 toneladas, además de asegurar 5 embarcaciones, 1 vehículo y detener a 6 personas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

La comparación con enero de 2025 muestra un aumento evidente: de 7,568 toneladas se pasó a 11,387 paquetes, un crecimiento de 3,819 toneladas, dejando claro que las estrategias de interdicción y vigilancia en el país se están fortaleciendo.

Las incautaciones se registraron en puntos clave del país, como Playa Bongo en Isla del Rey, Santa Isabel, Turtle Cay y Miramar, en la Costa Arriba de Colón, además de otras zonas del Pacífico y Caribe Central. 

Estas áreas son rutas conocidas del narcotráfico, donde la presencia constante de patrullas aéreas, marítimas y terrestres ha permitido detectar y detener embarcaciones y vehículos sospechosos.

Entre los decomisos, se contabilizan 1,924 toneladas de cocaína, 5,856 toneladas de marihuana y 3,607 toneladas de sustancias por determinar, consolidando a la Aeronaval como la institución que más logra decomisos en Panamá.

Las autoridades aseguran que seguirán reforzando los patrullajes y operativos para mantener a raya el narcotráfico y proteger el bienestar de la sociedad.

 

