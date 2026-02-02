Más de 10 toneladas de droga fuera de las calles

En apenas el primer mes del año, la Aeronaval ha dado un golpe fuerte al narcotráfico, incautando más de 10 toneladas de droga en distintas operaciones a nivel nacional.

Solo en enero, los decomisos sumaron 10,275 toneladas, que junto al apoyo de la Policía Nacional y el Senafront, totalizan 11,387 toneladas, además de asegurar 5 embarcaciones, 1 vehículo y detener a 6 personas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

La comparación con enero de 2025 muestra un aumento evidente: de 7,568 toneladas se pasó a 11,387 paquetes, un crecimiento de 3,819 toneladas, dejando claro que las estrategias de interdicción y vigilancia en el país se están fortaleciendo.

Las incautaciones se registraron en puntos clave del país, como Playa Bongo en Isla del Rey, Santa Isabel, Turtle Cay y Miramar, en la Costa Arriba de Colón, además de otras zonas del Pacífico y Caribe Central.

Estas áreas son rutas conocidas del narcotráfico, donde la presencia constante de patrullas aéreas, marítimas y terrestres ha permitido detectar y detener embarcaciones y vehículos sospechosos.

Entre los decomisos, se contabilizan 1,924 toneladas de cocaína, 5,856 toneladas de marihuana y 3,607 toneladas de sustancias por determinar, consolidando a la Aeronaval como la institución que más logra decomisos en Panamá.

Las autoridades aseguran que seguirán reforzando los patrullajes y operativos para mantener a raya el narcotráfico y proteger el bienestar de la sociedad.