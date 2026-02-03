Operativo antidrogas en Colón deja tres detenidos y 40 paquetes decomisados

Panamá- Tres detenidos, 40 paquetes de drogas y un vehículo tipo panel fue el resultado de un operativo antidrogas de la Policía Nacional en la vía del distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

La información del caso señala que el vehículo tipo panel fue ubicado a la altura del área conocida como Playa Escondida y, en la verificación del auto, se observaron los paquetes rectangulares.

En esta diligencia se coordinó con los funcionarios del Ministerio Público, quienes se encargaron del proceso de la aprehensión inicial para ser llevados ante las autoridades judiciales, con el fin de que se diera inicio a su proceso de judicialización.

Ahora se buscará conocer todos los detalles de cómo llegó esta droga a este vehículo, su origen y todas sus implicaciones.

En estas zonas, los organismos de seguridad mantienen acciones de vigilancia por ser área sensitiva para actividades ilícitas.