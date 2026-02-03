Sucesos - 03/2/26 - 12:00 AM

Jueces revocan detención y otorgan arresto domiciliario a Rico Pineda

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial revocó la decisión de un juez de garantías y concedió arresto domiciliario a Rico Pineda, imputado por delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, tras una apelación sustentada en el Código Procesal Penal.

 

Por: Redacción /Crítica -

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá ordenó el cambio de la medida cautelar impuesta a Rico Pineda, a quien se le reemplazó la detención provisional por arresto domiciliario, dentro de una investigación por presuntos delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

La decisión revoca lo resuelto en primera instancia por un juez de garantías, que había rechazado la solicitud presentada por la defensa del imputado.

Defensa sustentó revisión en el Código Procesal Penal

El abogado Víctor Orobio, representante legal de Pineda, explicó que la defensa actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código Procesal Penal, norma que permite la revisión de las medidas cautelares cuando las circunstancias varían a favor de la persona detenida.

“El equipo de defensa agendó una audiencia basada en el artículo 240 del Código Procesal Penal, que establece la revisión de estas medidas cuando las circunstancias han cambiado a favor del detenido”, detalló Orobio.

Apelación revoca fallo inicial y beneficia al imputado

Según el jurista, aunque la solicitud fue negada en primera instancia, la defensa presentó un recurso de apelación, logrando que los magistrados acogieran sus argumentos.

“La revisión de medidas fue rechazada inicialmente, pero en la audiencia de apelación los magistrados del Tribunal de Apelaciones nos dieron la razón, beneficiando a nuestro representado con una medida cautelar de prisión domiciliaria, en sustitución de la detención provisional que cumplía en un centro penal del país”, sostuvo el abogado.

Proceso continúa en fase de investigación

El proceso judicial contra Rico Pineda se mantiene en fase de investigación, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes dentro de este caso.

