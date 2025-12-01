Sucesos - 01/12/25 - 05:00 PM

Adulto mayor en estado delicado tras ser atropellado por un taxi en Chitré

Se detalla que sufrió politraumatismo, se encuentra intubado y con ventilación mecánica asistida , dijo una fuente médica.

 

Por: Redacción / Web -

Un hombre de unos 76 años de edad, tuvo que ser internado de emergencia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gustavo Nelson Collado esta mañana, luego que fuera atropellado por un taxi, en una de las vías del corregimiento de Monagrillo, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

El hecho que quedó captado en video de una cámara seguridad a las 11 de la mañana de hoy, muestra al hombre intentar cruzar por el paso de cebra, sin embargo, en ese instante aparece un vehículo y se lo lleva por delante. 

Según el medio Noticias Azuero, un informe de la Sección de Tránsito de la provincia de Herrera detalló que este hombre fue atropellado y tuvo que ser trasladado de urgencia al nosocomio.

La víctima que está con vida, pero en estado delicado, es residente en el sector del Achiote en La Marañona de Chitre.

Se detalla que sufrió politraumatismo, se encuentra intubado y con ventilación mecánica asistida , dijo una fuente médica.

Te puede interesar

Adulto mayor en estado delicado tras ser atropellado por un taxi en Chitré

Adulto mayor en estado delicado tras ser atropellado por un taxi en Chitré

 Diciembre 01, 2025
Aprehenden en Pueblo Nuevo a "Arístides", buscado por pandillerismo

Aprehenden en Pueblo Nuevo a "Arístides", buscado por pandillerismo

 Diciembre 01, 2025
Aprehenden funcionarios del MOP en Panamá Oeste por hurtar combustible estatal

Aprehenden funcionarios del MOP en Panamá Oeste por hurtar combustible estatal

 Diciembre 01, 2025
Reos se quedan sin fiesta: Policía incauta droga, bocinas, paila, y celulares

Reos se quedan sin fiesta: Policía incauta droga, bocinas, paila, y celulares

 Diciembre 01, 2025
Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

 Diciembre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años