Adulto mayor en estado delicado tras ser atropellado por un taxi en Chitré

Un hombre de unos 76 años de edad, tuvo que ser internado de emergencia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gustavo Nelson Collado esta mañana, luego que fuera atropellado por un taxi, en una de las vías del corregimiento de Monagrillo, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

El hecho que quedó captado en video de una cámara seguridad a las 11 de la mañana de hoy, muestra al hombre intentar cruzar por el paso de cebra, sin embargo, en ese instante aparece un vehículo y se lo lleva por delante.

Según el medio Noticias Azuero, un informe de la Sección de Tránsito de la provincia de Herrera detalló que este hombre fue atropellado y tuvo que ser trasladado de urgencia al nosocomio.

La víctima que está con vida, pero en estado delicado, es residente en el sector del Achiote en La Marañona de Chitre.

Se detalla que sufrió politraumatismo, se encuentra intubado y con ventilación mecánica asistida , dijo una fuente médica.