Sucesos - 26/1/26 - 12:08 PM

Adulto mayor muere ahogado en playa Juan Hombrón

La víctima fue auxiliada por bañistas que se encontraban en la playa cuando lo vieron flotando en el agua y por paramédicos de la CSS.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Un ciudadano de aproximadamente 60 años murió ahogado ayer en playa Juan Hombrón, ubicada en el corregimiento El Chirú, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Se informó que la víctima, quien residía en el corregimiento de Santa María, provincia de Herrera, fue auxiliada por bañistas que se encontraban en la playa cuando lo vieron flotando en el agua y por paramédicos de la Caja de Seguro Social (CSS) que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero aun así el adulto mayor falleció.

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) también se presentaron al lugar al recibir la alerta y coordinaron con el Ministerio Público la diligencia de levantamiento del cadáver.

Con este caso, ocurrido en un área no vigilada por salvavidas, ya suman dos muertos por inmersión en la provincia de Coclé en lo que va del año 2026.

