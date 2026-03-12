Sucesos - 12/3/26 - 01:52 PM

Lo buscaban desde 2022 por delitos sexuales y cayó en Changuinola

El adulto mayor estaba siendo buscado desde el año 2022, fecha en la que este grave hecho fue denunciado por la víctima,

 

Por: Redacción Web

Panamá-  Un hombre de 71 años fue aprehendido este jueves por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, ya que se le acusa de abusar de una menor de 16 años.

Según detalló la entidad, el hombre estaba siendo buscado desde el año 2022, fecha en la que este grave hecho fue denunciado por la víctima, por lo que las unidades de la Dirección de Inteligencia e Investigación se mantenían tras su rastro.

Una vez ubicado y aprehendido, el adulto mayor fue puesto a disposición del Ministerio Público para la judicialización del caso en su contra por delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

Este caso se da luego de que la Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró que un juez de garantías le imputara cargos a un hombre de 23 años, también por los delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de actos libidinosos, en perjuicio de un menor de 13 años.

El pasado 8 de marzo, en el corregimiento de Guabito, el señalado ejecutó actos de tocamiento en perjuicio del menor de edad, aprovechando que el niño era su vecino.

Tras la aprehensión y judicialización de este sospechoso, el menor quedó bajo atención especializada por parte del Ministerio Público de Bocas del Toro.

