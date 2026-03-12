Tragedia en el Cuarto Puente: obrero muere en plena faena

Una jornada de trabajo terminó en tragedia este jueves en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, luego de que un obrero de la construcción perdiera la vida mientras realizaba labores en la obra.



El hecho ocurrió en el lado oeste del proyecto, donde el trabajador formaba parte del personal operativo.

E joven fue identificado como César Miranda. La situación provocó momentos de tensión entre los trabajadores que se encontraban en el área.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente confirmó el fallecimiento mediante un comunicado, en el que indicó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia médica en el sitio.

A pesar de la rápida atención del equipo de paramédicos, el colaborador no logró sobrevivir.

La empresa señaló que se iniciaron los procedimientos internos para verificar lo ocurrido, y que brindarán toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes, que también adelantarán las investigaciones para esclarecer el incidente.

El consorcio expresó además sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de trabajo del obrero fallecido, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias de la tragedia.