Sucesos - 12/3/26 - 04:07 PM

El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

El tribunal tomó esta decisión luego de escuchar y analizar los alegatos de las partes intervinientes, así como la presentación de 15 pruebas testimoniales, 4 periciales y 1 documental.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El próximo 26 de marzo se realizará la audiencia de lectura de sentencia del caso que se le seguía al dirigente indígena Toribio García, de 42 años, quien fue declarado no culpable por los presuntos delitos contra los servidores públicos, apología del delito y lesiones personales.

El tribunal tomó esta decisión luego de escuchar y analizar los alegatos de las partes intervinientes, así como la presentación de 15 pruebas testimoniales, 4 periciales y 1 documental presentadas por el Ministerio Fiscal y los defensores.

Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Ladys Palacios; mientras que el abogado particular Nilo González ejerció la asistencia legal del ciudadano, y por la querella intervino Dany Delgado.

Este juicio oral guarda relación con una protesta que tuvo lugar en junio de 2025 en la comunidad de El Salado, en el oriente de la provincia de Chiriquí, en la cual participó el dirigente indígena y por lo que, además, se le acusaba de incitar a la violencia a través de redes sociales.


 

 

Te puede interesar

Motociclista muere al chocar contra postes en autopista

Motociclista muere al chocar contra postes en autopista

 Marzo 12, 2026
El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

 Marzo 12, 2026
Lo buscaban desde 2022 por delitos sexuales y cayó en Changuinola

Lo buscaban desde 2022 por delitos sexuales y cayó en Changuinola

 Marzo 12, 2026
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

 Marzo 12, 2026
Evacúan pacientes y personal de policlínica del Marañón por incendio

Evacúan pacientes y personal de policlínica del Marañón por incendio

 Marzo 12, 2026

 

 

 


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia