El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

Panamá- El próximo 26 de marzo se realizará la audiencia de lectura de sentencia del caso que se le seguía al dirigente indígena Toribio García, de 42 años, quien fue declarado no culpable por los presuntos delitos contra los servidores públicos, apología del delito y lesiones personales.

El tribunal tomó esta decisión luego de escuchar y analizar los alegatos de las partes intervinientes, así como la presentación de 15 pruebas testimoniales, 4 periciales y 1 documental presentadas por el Ministerio Fiscal y los defensores.

Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Ladys Palacios; mientras que el abogado particular Nilo González ejerció la asistencia legal del ciudadano, y por la querella intervino Dany Delgado.

Este juicio oral guarda relación con una protesta que tuvo lugar en junio de 2025 en la comunidad de El Salado, en el oriente de la provincia de Chiriquí, en la cual participó el dirigente indígena y por lo que, además, se le acusaba de incitar a la violencia a través de redes sociales.







