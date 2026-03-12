Motociclista muere al chocar contra postes en autopista

Panamá- Un hombre de 67 años, que conducía una motocicleta, falleció la madrugada de ayer jueves luego de perder el control de la moto y colisionar contra un objeto fijo.

El fatal accidente de tránsito se registró en la autopista Arraiján-La Chorrera, con dirección a la ciudad capital, a pocos metros de la rampa de acceso del puente vehicular de Bique, distrito de Arraiján.

El informe preliminar sobre la causa del siniestro es adelantado por Accidentología del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

No obstante, se mantiene la tesis de que el conductor de la motocicleta intentó entrar a una estación de expendio de gasolina cuando perdió el dominio físico del vehículo y chocó contra postes de concreto, lo que le causó la muerte.

En este mes de marzo, unas cuatro personas que conducían o viajaban como pasajeros han fallecido en tres accidentes viales.