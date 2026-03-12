Aeronaval le cae a narcolancha y saca 536 paquetes de droga

La Aeronaval volvió a pegarle al narcotráfico en aguas del Pacífico. Unidades navales lograron incautar 536 paquetes de presunta droga, además de aprehender a tres personas que viajaban en una lancha artesanal, durante un operativo realizado al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

Según el reporte oficial, los aeronavales detectaron una embarcación sospechosa mientras realizaban patrullajes en la zona. Al acercarse para una visita de seguridad, los agentes notaron alteraciones en la estructura de la lancha, específicamente un doble fondo, donde presuntamente se ocultaba la sustancia ilícita.

Tras el hallazgo, la embarcación y sus tripulantes fueron retenidos y trasladados bajo coordinación de la Fiscalía de Drogas de Chiriquí hasta la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizaron los trámites correspondientes y el conteo de la droga.

Las autoridades informaron que en lo que va del año la Aeronaval ha decomisado 18.9 toneladas de sustancias ilícitas en 18 operaciones, como parte de los patrullajes y acciones para frenar el tráfico de drogas en el país.