Sucesos - 12/3/26 - 06:44 PM

Aeronaval le cae a narcolancha y saca 536 paquetes de droga

Tres hombres fueron aprehendidos en una operación marítima al sur de Punta Burica.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Aeronaval volvió a pegarle al narcotráfico en aguas del Pacífico. Unidades navales lograron incautar 536 paquetes de presunta droga, además de aprehender a tres personas que viajaban en una lancha artesanal, durante un operativo realizado al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

Según el reporte oficial, los aeronavales detectaron una embarcación sospechosa mientras realizaban patrullajes en la zona. Al acercarse para una visita de seguridad, los agentes notaron alteraciones en la estructura de la lancha, específicamente un doble fondo, donde presuntamente se ocultaba la sustancia ilícita.

Tras el hallazgo, la embarcación y sus tripulantes fueron retenidos y trasladados bajo coordinación de la Fiscalía de Drogas de Chiriquí hasta la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizaron los trámites correspondientes y el conteo de la droga.

Las autoridades informaron que en lo que va del año la Aeronaval ha decomisado 18.9 toneladas de sustancias ilícitas en 18 operaciones, como parte de los patrullajes y acciones para frenar el tráfico de drogas en el país.

Te puede interesar

Aeronaval le cae a narcolancha y saca 536 paquetes de droga

Aeronaval le cae a narcolancha y saca 536 paquetes de droga

 Marzo 12, 2026
Tragedia en el Cuarto Puente: obrero muere en plena faena

Tragedia en el Cuarto Puente: obrero muere en plena faena

 Marzo 12, 2026
Motociclista muere al chocar contra postes en autopista

Motociclista muere al chocar contra postes en autopista

 Marzo 12, 2026
El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

 Marzo 12, 2026
Lo buscaban desde 2022 por delitos sexuales y cayó en Changuinola

Lo buscaban desde 2022 por delitos sexuales y cayó en Changuinola

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia