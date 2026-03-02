Adulto mayor y joven víctimas de ahogamiento en ríos de Capira y Caimitillo

Panamá- Dos hombres fallecieron ahogados ayer en Panamá Oeste y Panamá Norte, en medio de dos circunstancias distintas, causando luto y dolor a sus familiares.

Uno de los casos se reportó a eso de las 7:30 de la noche, en el río La Reforma, ubicado en el corregimiento de Caimitillo, distrito de Panamá. Allí se reportó la muerte por ahogamiento del adulto mayor de 67 años, identificado como Juan Marcos Ramos S.

Fue el propio sobrino del señor Ramos quien ubicó el cadáver. Según narró, su tío se había metido al agua y luego de cinco minutos no lo vio, por lo que empezó a buscarlo, encontrándolo inconsciente en el río. Lo sacó e intentó reanimarlo, pero al no lograrlo llamó a la Policía. Una patrulla policial se presentó en la zona, pero ya era tarde, pues Ramos había fallecido.

Por otra parte, casi tres horas y media antes, Luis Miguel Morán Jaén, de 28 años, también se ahogó, pero en el río El Hervedor, ubicado en el corregimiento de El Cacao, en el distrito de Capira. El joven se encontraba disfrutando de una tarde de domingo junto con unas amistades, pero por razones que se desconocen, se ahogó. Fue un señor que también estaba en el lugar, refrescándose en el río, quien lo sacó del agua, pero ya estaba sin vida.

Tras suscitarse ambos hechos, las autoridades realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver a los cuales se les efectuará el examen de necropsia de rigor.



