Aeronaval encuentra supuesta droga en barco procedente de Estados Unidos

Unidades Aeronavales detectan un buque con tres paquetes de supuesta droga en una Terminal Portuaria del Pacífico

La sustancia ilícita estaba en un compartimiento oculto en un buque procedente de Charleston, Estados Unidos, con recalada en Panamá y finalización en Australia.

Esto se ubicó en una terminal Portuaria del Pacífico, en la provincia de Panamá.

Esta operación se desarrolló a través de inteligencia, verificación y perfilamiento a bordo del buque, localizando los paquetes en la popa de la estructura de la embarcación.

Posteriormente, se realizó la coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, para realizar las diligencia de verificación y conteo.

Aeronavales informan que este año 2025, ha incautado 56,281 paquetes de sustancias ilícitas a través de 125 operaciones.