Ajuste de cuentas en El Porvenir: hombre acribillado con 15 balazos

Según testigos, un vehículo con varios sujetos a bordo llegó al lugar, se detuvo, bajó uno de sus ocupantes y le disparó en reiteradas ocasiones a la víctima.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre, por ahora de generales desconocidas, fue asesinado anoche en el sector de El Porvenir, ubicado en el corregimiento de Pedregal.

El hombre falleció en la escena producto de unos 15 impactos de bala que alcanzaron su anatomía.

El cadáver quedó tirado en la orilla de la vía, justo detrás de un panel blanco en venta.

Residentes del lugar, al escuchar las detonaciones, salieron a ver qué había ocurrido y encontraron al hombre tirado boca arriba, sin vida.

Unidades de la Policía Nacional se presentaron a la escena e iniciaron la investigación del caso.

Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recopilaron indicios en la escena mientras efectuaban el levantamiento del cadáver.

