Sucesos - 02/3/26

Doble incendio arrasa con decenas de hectáreas en el cerro La Florentina

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos incendios de masa vegetal (IMAVE) han arrasado con decenas de hectáreas de terreno en el cerro La Florentina, ubicado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Actualmente, las unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación Tomás Rodríguez, ubicada en Volcán, se mantienen en el sector norte del cerro controlando el incendio más reciente.

El hecho se produce pocas horas después de un evento similar en el mismo cerro, el cual fue controlado a eso de las 3:35 p.m. del domingo, luego de que las llamas consumieron entre 20 y 25 hectáreas de masa vegetal.

Según detalló el Cuerpo de Bomberos, el primer incendio se reportó a eso de las 6:46 p.m. del sábado. Las llamas, que avanzaban con firmeza en terrenos de fincas del sector, se apreciaban desde lejos, por lo que los camisas rojas de Volcán fueron los primeros en atender el llamado de emergencia.

Las fuertes ráfagas de viento y la topografía irregular del área dificultaron el acceso y las labores iniciales de control. Pese a ello, un contingente de 37 personas, compuesto por unidades de los bomberos permanentes, voluntarios, personal del Ministerio de Ambiente, así como del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) , la Junta Comunal, la Alcaldía de Tierras Altas y colaboradores del área, lograron controlarlo.

El Ministerio de Ambiente mantiene las investigaciones para determinar la extensión exacta del área afectada y las posibles causas del siniestro.

