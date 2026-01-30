Alarmante aumento de denuncias por impago de cuotas a la CSS colapsa fiscalías

Panamá- Un alarmante aumento de denuncias por el incumplimiento del pago de la cuota obrero-patronal a la Caja del Seguro Social (CSS) durante el año 2025, reveló este viernes el Procurador General de la Nación, Carlos Gómez Rudy, en medio de la rendición de cuentas del año pasado del Ministerio Público.

Indicó que estas denuncias son iniciadas una vez que la CSS interpone la denuncia ante la entidad por la morosidad existente, después de que, en primera instancia, se entabló comunicación con la empresa y se realizaron trámites para garantizar el pago de las prestaciones de los empleados. Explicó que el alto volumen de este tipo de denuncias está colapsando el trabajo diario de las Fiscalías Anticorrupción.

Entre otras cifras, Gómez detalló que el año pasado el Ministerio Público tramitó 3,327 causas activas por el delito contra la administración pública y todas sus modalidades, e igualmente por el delito contra el orden económico –específicamente la retención indebida de cuotas obrero-patronales de la CSS.

El informe también revela que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas refleja más de un 90.1% de efectividad. Es decir que, de 1,622 reportes de personas desaparecidas en 2025, un total de 1,460 fueron ubicadas y 162 aún permanecen desaparecidas. Estos casos reportaron una mayor incidencia en las provincias de Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Veraguas, Coclé, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Reveló que en 2025 el Ministerio Público en conjunto con sus brazos auxiliares efectuaron 12,939 operativos, siendo los delitos de mayor incidencia los delitos sexuales, hurto, robo, ambiente, estafa, homicidio, delincuencia organizada, pandillerismo, propiedad intelectual, seguridad informática, anticorrupción y drogas.

El Procurador también detalló que durante 2025 el Ministerio Público mantuvo 145,001 causas activas, es decir, en trámite investigativo de años anteriores. A lo largo del mismo año ingresaron al sistema 125,276 causas nuevas. Esto superó en casi veinte mil las causas activas en la comparación interanual con 2024.

En cuanto al enfoque de trámites realizados, indicó que se obtuvieron 9,479 condenas y también 8,410 acuerdos de pena. “Hemos hecho importantes labores a través de justicia restaurativa; hemos enfrentado formalmente procesos penales”, dijo, al tiempo que resaltó que en 2025 un total de 22,683 personas fueron imputadas, de las cuales 10,839 tienen medidas cautelares y 4,128 corresponden a detenciones provisionales. “Los fiscales han participado en 204,713 audiencias”, aseguró.

En el renglón de los delitos relacionados con drogas, puntualizó que estos representan un 12.9% del total de los procesos activos; los delitos de lesiones personales, un 12.4%; mientras que las agresiones sexuales componen el 10.4%; y las modalidades delictivas contra el patrimonio, específicamente estafas, el 8.1%.

El informe presentado por el Procurador también reveló que, estadísticamente, los delitos relacionados con droga ocupan el tercer nivel. “Estos son delitos de alta laceración social, son modalidades de delincuencia organizada cuando trascienden el componente local y evidentemente están teniendo mayor acentuación como una modalidad delictiva de índole transnacional”, sustentó.

Para 2025 ingresaron 9,614 causas, que se sumaron al total de causas activas en esta Fiscalía para ese año, por el orden de 29,865 causas. De estas se ha logrado imputación a 4,387 ciudadanos y condenas obtenidas por el orden de 3,585, así como unas 1,200 personas con medidas cautelares.

Es “nuestra aspiración, en atención al crecimiento de estas causas, poder lograr la implementación de una tercera Fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada y realizar combates efectivos mucho más oportunos contra estos grupos criminales”, mencionó.

Entre las causas activas para 2025 se mantenían 1,483 causas, de las cuales 540 ingresaron el año pasado. En relación con esto, se imputó a 193 personas y se condenó a otras 189.

En este mismo período se logró la aplicación de medidas cautelares a 254 personas, entre las cuales se destacan 62 detenciones y 192 con medidas distintas a la detención, y se realizaron 161 operativos.

Por otra parte, Gómez Rudy reveló que para “lograr la restauración de la confianza de la ciudadanía en la institución, se ha atendido y fortalecido la Secretaría Nacional de Procedimientos Alternos y Solución de Conflictos, que es una secretaría especializada que busca acercar a las personas dentro de un conflicto penal para que, dentro de esa justicia de naturaleza restaurativa, entre ellos mismos puedan encontrar sus soluciones”.