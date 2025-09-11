Sucesos - 11/9/25 - 01:26 PM

¡Alerta internacional! Desaparece chef mexicano radicado en Coclé

Han transcurrido aproximadamente dos semanas desde la última comunicación telefónica que una sobrina de Estrada mantuvo con él, por lo que se desconoce la fecha exacta de su desaparición.

 

Por: Redacción Web -

Panamá— El chef mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga (41 años), radicado en Panamá, desapareció de forma misteriosa en la provincia de Coclé.

Han transcurrido aproximadamente dos semanas desde la última comunicación telefónica que una sobrina de Estrada mantuvo con él, por lo que se desconoce la fecha exacta de su desaparición.

Al pasar los días sin poder contactarlo, la madre del chef notificó la situación a las autoridades panameñas. El caso fue canalizado a la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, cuyo personal reportó la desaparición a la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé, la cual inició una investigación de oficio.

El Ministerio Público informó que César Gustavo residía en Panamá desde hace "varios años" y "laboraba como chef en una reconocida cadena de resorts ubicada en la provincia de Coclé".

En relación con el caso, el Ministerio Público emitió un boletín solicitando a la población que, si alguien cuenta con información que permita ubicarlo, se comunique de forma confidencial a los teléfonos 991-3532 / 991-3514 de la Sección de Atención Primaria de Coclé.

Te puede interesar

Lo pillan en Tanara con narcocargamento oculto entre plátanos

Lo pillan en Tanara con narcocargamento oculto entre plátanos

 Septiembre 11, 2025
¡Alerta internacional! Desaparece chef mexicano radicado en Coclé

¡Alerta internacional! Desaparece chef mexicano radicado en Coclé

 Septiembre 11, 2025
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

 Septiembre 11, 2025
Asesinato en Alcalde Díaz: Joven corre pero no escapa de balas

Asesinato en Alcalde Díaz: Joven corre pero no escapa de balas

 Septiembre 11, 2025
Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

 Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica