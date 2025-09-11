¡Alerta internacional! Desaparece chef mexicano radicado en Coclé

Panamá— El chef mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga (41 años), radicado en Panamá, desapareció de forma misteriosa en la provincia de Coclé.

Han transcurrido aproximadamente dos semanas desde la última comunicación telefónica que una sobrina de Estrada mantuvo con él, por lo que se desconoce la fecha exacta de su desaparición.

Al pasar los días sin poder contactarlo, la madre del chef notificó la situación a las autoridades panameñas. El caso fue canalizado a la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, cuyo personal reportó la desaparición a la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé, la cual inició una investigación de oficio.

El Ministerio Público informó que César Gustavo residía en Panamá desde hace "varios años" y "laboraba como chef en una reconocida cadena de resorts ubicada en la provincia de Coclé".

En relación con el caso, el Ministerio Público emitió un boletín solicitando a la población que, si alguien cuenta con información que permita ubicarlo, se comunique de forma confidencial a los teléfonos 991-3532 / 991-3514 de la Sección de Atención Primaria de Coclé.